Disney hat dank der Kinoerfolge und seinen gefragten Vergnügungsparks zu Jahresbeginn gut verdient. Im 2. Quartal legte der Gewinn um 23% auf 2,9 Mrd $ und der Umsatz um gut 9% auf 14,6 Mrd $ zu. Die starken Ergebnisse waren vor allem dem Marvel-Hit Black Panther zu verdanken, der das operative Ergebnis der Filmsparte um kräftige 29% steigen ließ. Mit Avengers: Infinity War hatte Disney jüngst das nächste Superheldenepos an den Start gebracht. Die Avengers generierten in der Kinogeschichte am ... (Volker Gelfarth)

