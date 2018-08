MCD hat zu Jahresbeginn mehr Gäste mit günstigen Kombi-Menüs angelockt und den Gewinn kräftig um 17% auf 1,4 Mrd $ gesteigert. Der Umsatz in Filialen, die seit mindestens 13 Monaten geöffnet sind, legte weltweit um 5,5% zu. Im Heimatmarkt, wo der Konzern angesichts der großen Konkurrenz zeitweise schwächelte, gab es ein Plus von 2,9%. Immer mehr Kunden stellen offensichtlich fest, dass MCD besser wird. Mit Innovationen wie Selbstbedienungssäulen, Lieferdiensten und mobilem Bezahlen will der Konzern ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...