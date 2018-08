Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -



SOKOTRA Capital Ltd. ("SOKOTRA Capital"), ein in Dubai ansässiges

privates Investmentunternehmen mit Spezialisierung in den Sektoren

Landwirtschaft und Aquakultur, freut sich bekanntzugeben, dass ein

von SOKOTRA Capital angeführtes Konsortium aktuell die Übernahme von

100 % von AT abgeschlossen hat, einem der ältesten und etabliertesten

Unternehmen im Aquakultursektor in Nordafrika und dem

Mittelmeerbecken.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/726753/L_Aquaculture_Tunis

ienne_Logo.jpg )



(Logo:

https://mma.prnewswire.com/media/726754/SOKOTRA_Capital_Logo.jpg )



Das 1988 von Si M'hamed Driss gegründete Unternehmen AT ist der

größte Brut- und Aufzuchtbetrieb von Meerbarsch und Meerbrasse in

Nordafrika, mit einer jährlichen Produktionskapazität von 20

Millionen Setzlingen und 1.500 Tonnen Fisch pro Jahr, hauptsächlich

Meerbarsch und Meerbrasse. AT bedient seit über 30 Jahren erfolgreich

den lokalen Markt und Exportmärkte für Meerbarsch und Meerbrasse und

hat sich einen Ruf erarbeitet, hochwertige Setzlinge zu liefern,

unterstützt von einem kompetenten und engagierten Management- und

Betriebsteam.



Mit dieser Übernahme setzt SOKOTRA Capital weiterhin seine

Investmentstrategie um, die sich auf die vielversprechenden Sektoren

Landwirtschaft und Aquakultur konzentriert, indem es ein Portfolio

von Investitionen in diesen Sektoren aufbaut, sowohl in Afrika als

auch in Südostasien.



Albert Momdjian, Gründer und CEO von SOKOTRA Capital, sagte: "Wir

sind äußerst zufrieden mit dieser Übernahme. AT verfügt über ein sehr

fähiges Team mit umfangreicher Erfahrung. Tunesien ist weiterhin,

trotz aktueller Herausforderungen, ein sehr attraktives und

wohlwollendes Ziel für ausländische Direktinvestitionen. Wir hoffen

sehr, dass dies für uns und andere Investmentunternehmen in Tunesien

der Beginn einer erheblichen Expansion sein wird. Wir haben sehr

ambitionierte Pläne für AT und wir hoffen, dem lokalen Markt mit

Setzlingen besser dienen zu können, doch wir möchten außerdem AT als

einen hochzuverlässigen Produzenten von hochwertigen Setzlingen für

das restliche Nordafrika und im Laufe der Zeit auch für das

Mittelmeerbecken etablieren."



"Die Sektoren Landwirtschaft und Aquakultur sind sehr wichtig für

SOKOTRA Capital Ltd. Alles dreht sich um mehr Effizienz und die

Ernährung einer wachsenden Bevölkerung. Der Protein-Wettlauf hat

bereits begonnen und wir sind als Unternehmen sehr gut platziert, um

davon zu profitieren", fügte Albert Momdjian hinzu.



Karim Garnaoui, CEO von AT, kommentierte: "AT hat mit

Unterstützung der neuen Investoren die Kapazität, eines der führenden

Aquakulturunternehmen im Mittelmeerbecken zu werden. Das profunde

Branchenwissen unterstützt von den starken finanziellen und

strategischen Möglichkeiten der neuen Investoren wird AT ohne Zweifel

zu einem der besten Unternehmen im Sektor machen. Diese Transaktion

wurde erfolgreich abgeschlossen, und zwar dank der Professionalität,

der Unterstützung und dem Einsatz des Teams von SOKOTRA Capital, das

bei zahlreichen Gelegenheiten sein technisches und betriebliches

Fachwissen bei der Umstrukturierung des Unternehmens gezeigt hat."



"Wir freuen uns sehr, die Führung von AT dem von SOKOTRA Capital

angeführten Konsortium zu übergeben, und wir sind von seinen

Fähigkeiten überzeugt, die Vision von Si M'hamed Driss umzusetzen und

weiterzuentwickeln", so Meriem Driss, eine Vertreterin der

verkaufenden Aktionäre.



Über L'Aquaculture Tunisienne

http://www.aquaculturetunisienne.com/



Über SOKOTRA Capital Ltd. http://www.sokotracapital.com



Originaltext: SOKOTRA Capital Ltd.

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100065404

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100065404.rss2



Pressekontakt:

Albert Momdjian, albert.momdjian@sokotracapital.com