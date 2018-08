Marco Götze ist Experte für Brücken- und Straßensanierung. Er fordert mehr Innovationswillen, um den Sanierungsstau im Verkehr aufzulösen - und mehr Personal. Denn das fehlt durch den Sparkurs der letzten Jahre.

Herr Götze, mitten in der Sommerferien-Reisewelle sorgen bundesweit wieder reichlich Baustellen für Mammutstaus. Dabei sollte es doch eigentlich besser werden auf den Straßen, weil der Bundesetat für den Straßenverkehr nach Jahren der Unterfinanzierung so groß ist wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Demnächst sollen es bis zu knapp neun Milliarden Euro pro Jahr werden. Was läuft da schief?So paradox das für viele Reisende aussehen mag: Dass mehr gebaut wird ist die Folge davon, dass jetzt mehr Geld da ist, um die drängendsten Problemstrecken und -bauten endlich anzugehen. In der Vergangenheit wurde alles, was nicht absolut dringend war, immer und immer wieder aufgeschoben.

Erleben wir also jetzt die ersehnte Trendwende? Ist Schluss mit dem fortschreitenden Verfall von Straßen und Autobahnen?Es wird sicher besser, und wahrscheinlich sogar dauerhaft. Aber schnell ganz sicher nicht. Jahrelang wurde beim Erhalt der Straßen und Brücken gespart, wurden Unterhalt und Sanierung zurückgefahren. Und weil das Geld für die Projekte fehlte, wurde überall massiv Personal abgebaut. Die Leute fehlen nun in jeder Ebene. Jetzt haben wir zwar die finanziellen Mittel, aber wir können gar nicht umfassend investieren, weil die Fachleute dafür fehlen.

Dabei hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer doch gerade erst sein neues "Planungsbeschleunigungsgesetz" angekündigt. Er versprach, "Planungs- und Genehmigungsverfahren werden einfacher, effizienter, transparenter und schneller."Es gibt einiges zu tun: Klagewege verkürzen und die Bevölkerung trotzdem bei Planungen besser informieren. Insofern geht Scheuers Plan in die richtige Richtung. Aber in der Praxis fehlen überall Experten, die all die offenen Baustellen auch im übertragenen Sinn abarbeiten können - auf Bundes- und Länderebene, in den Ingenieursbüros, bei den Unternehmen, in der Bauaufsicht und auch bei den Fachkräften, die das umsetzen können.

Den Mangel an Fachkräften beklagen doch alle Branchen.Aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...