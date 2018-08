Die Holding von Warren Buffett beendet die Talfahrt nach dem schlechten ersten Quartal - und verdreifacht ihren Nettogewinn.

Börsen-Guru Warren Buffett verwöhnt seine Aktionäre mit glänzenden Quartalszahlen. In den drei Monaten bis Ende Juni steigerte seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway den operativen Gewinn im Jahresvergleich um 67 Prozent auf 6,9 Milliarden Dollar (6,0 Milliarden Euro), wie Buffetts Konglomerat am Samstag am Hauptsitz in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska mitteilte.

Insbesondere das wichtige Versicherungsgeschäft rund um den US-Branchenriesen Geico lief viel besser als im Vorjahr, aber auch die meisten anderen Geschäftsbereiche wie ...

