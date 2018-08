Die französische Verkehrsgesellschaft RDT bestellt bei Irizar 15 batterie-elektrische Stadtbusse vom Typ ie tram samt Ladeinfrastruktur zum Einsatz in Aix-en-Provence in Südfrankreich. Die Vereinbarung umfasst ferner auch die Instandhaltung der E-Busse, die die Universitätsstadt ab April 2019 erreichen sollen. Was die Ladung der E-Busse angeht, sind Schnellladestationen mit Kontaktarmen an den jeweiligen Endhaltestellen geplant, außerdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...