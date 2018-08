Russland hat der US-Regierung eine Zusammenarbeit in Syrien vorgeschlagen. Dabei geht es um die Rückkehr von Flüchtlingen und die Beseitigung von Minen.

Russland hat bestätigt, dass es den USA eine Zusammenarbeit bei der Rückkehr von Flüchtlingen in das Bürgerkriegsland Syrien vorgeschlagen hat. In einem Schreiben an den Vorsitzenden des Gemeinsamen Stabs des US-Militärs, Joseph Dunford, habe der russische Generalstabschef Waleri Gerassimow auch eine Kooperation bei der Beseitigung von Minen angeregt, erklärte das Verteidigungsministerium ...

