Viele Kleinunternehmer wären froh, wenn ihr Betrieb irgendwann mal den Wert von 1 Million US-Dollar (oder Euro) erreichen würde. Apple (WKN:865985) ist jetzt 1 Billion, also 1 Million mal 1 Million US-Dollar, wert. Das ist eine Menge Holz und ich habe mir mal überlegt, welche Erwartungen rein auf den Zahlen basiert dahinter stecken. Die magische Billion 1.000 Milliarden US-Dollar, darauf haben zahlenverliebte Anleger schon lange gewartet. Handy-Krösus Apple ist das Kunststück nun gelungen. Er ist nun in etwa so viel wert, wie die 14 größten DAX-Konzerne zusammen, fast allesamt Weltmarktführer in bedeutenden Branchen, häufig mit über 100-jähriger erfolgreicher Firmengeschichte. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...