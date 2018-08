In Apples (WKN:865985) Finanzbericht für das dritte Quartal waren sich die Investoren nicht sicher, was sie erwarten würde. Sie hatten sich nämlich lange über das verlangsamte Wachstum des wichtigsten Produkts, des iPhone, Sorgen gemacht. Das iPhone ist für den größten Teil der Einnahmen von Apple verantwortlich. Apple hat wieder einmal bewiesen, dass die Skeptiker daneben liegen und hat im normalerweise schwächsten Quartal des Jahres ein unerwartet starkes Wachstum verzeichnet. Für das kürzlich abgeschlossene dritte Quartal, das am 30. Juni endete, meldete Apple einen Umsatz von 53,3 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 17 % gegenüber dem Vorjahr und übertraf die Konsensschätzungen ...

