In einem alten "Spiegel" fand sich jener Satz, der bis heute nichts von seiner Gültigkeit verloren hat: "Unermeßlich ist der Fundus an Narretei, aus dem sich die Einfaltspinsel (auch 1998) mit gewohnter Professionalität bedienten." Diese Professionalität stellen die derzeit amtierenden Einfaltspinsel gerade wieder unter Beweis. Weil sie in Hamburg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...