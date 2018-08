Falsche Facebook-Profile, Hackerangriffe und Fake News: Vor den Zwischenwahlen in den USA werden täglich Kandidaten Opfer digitaler Attacken. Im Kampf gegen die Angreifer sind sie weitgehend auf sich gestellt.

Seit ihrem Amtsantritt als US-Senatorin ist Kamala Harris das Ziel von Fake-News-Kampagnen in den sozialen Medien. In den vergangenen anderthalb Jahren entdeckten ihre Mitarbeiter pro Monat im Durchschnitt drei bis fünf gefälschte Facebook-Profile unter Harris' Namen, wie das Büro der demokratischen Politikerin mitteilte. Die Seiten enthalten oft falsche Angaben über ihre politischen Positionen. Wer dahinter steckt, ist nicht bekannt.

Solche Cyberattacken sind in der US-Politik inzwischen weit verbreitet. Facebook gab vor wenigen Tagen bekannt, auf seiner Plattform technisch ausgefeilte Versuche aufgedeckt zu haben, die Politik in den Vereinigten Staaten zu beeinflussen. Möglicherweise säßen die Urheber der Angriffe in Russland. Ranghohe Vertreter der US-Geheimdienste sprachen am Donnerstag von einem stillen Krieg gegen Wahlkampfkampagnen und Wahlsysteme in den USA.

Dennoch wird deutlich: Drei Monate vor den Zwischenwahlen im Kongress stehen die Wahlkämpfer weitgehend alleine vor der immer schwierigeren Aufgabe, vertrauliche Informationen zu schützen und gegen falsche oder irreführende Inhalte in sozialen Medien vorzugehen. Das Nationalkomitee der Demokraten (DNC) bemüht sich verstärkt um den Schutz seiner internen Sicherheitsprotokolle, wie Technologiechef Raffi Krikorian sagt, der früher für Uber und Twitter arbeitete. Die nationale Organisation ermunterte auch die demokratischen Parteien auf Staatsebene, ähnliche Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Denn für das DNC sei es schwierig, Tausende demokratische Wahlkämpfe im ganzen Land zu überwachen, räumt Krikorian in einem Interview ein. Vor allem für kleinere Kampagnen sei es ohne Zweifel ein "schwerer ...

