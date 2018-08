05. August 2018 - 00:20 Uhr - Bitcoin verliert in 4 Stunden 400 USD. Ein ordentlicher Schnitt, aber falsche Richtung. Die großen Altcoins halten den Coin Market am Leben. - Bis Samstag um 14:00 Uhr war für die Bullen unter uns die Welt noch einigermaßen in Ordnung. Ab 14:00 Uhr fiel der Bitcoin dann um gute 400 USD bis 18:00 Uhr auf Werte um 7.000 USD (Bitfinex). Seitdem haben wir eine klassische Seitwärtsbewegung, die kaum Schwankungen aufweist. Gut zu sehen im logarithmischen 15-Minuten-Chart ...

