Im ganzen Land riecht es nach Holzkohle, Grillwurst und Gurkensalat. Dazu muss es nicht immer Bier sein. Welchen Wein Sie am besten zu Gegrilltem servieren.

So unterschiedlich die Deutschen sein mögen, im Sommer haben sie eine Gemeinsamkeit: Sie lieben es, den Grill anzuschmeißen, am liebsten in geselliger Runde. Das ungeschriebene Grill-Gesetz besagt, dass jeder etwas mitbringt - meistens Salat. Mit der Folge, dass es stets zu viele Beilagen gibt. Deshalb bringe ich inzwischen am liebsten Wein mit.

Doch die Auswahl des passenden Begleiters kann an solchen Abenden in die Bredouille führen, denn der Tisch ist oft gegensätzlich bestückt. Was begleitet sowohl Gurkensalat als auch Grillwurst, Halloumi-Käse und Hähnchenbrust? Welcher Wein passt sowohl zum Nudelsalat mit Mayo als auch zum Steak in Barbecue-Sauce?

Ich nähere mich der Auswahl deshalb von einer anderen Seite. Schließlich verbindet eine Eigenschaft alle Beteiligten beim Grillen: Drumherum ist es meistens warm. Da passt ein gut gekühlter Weißwein immer. Am besten einer mit viel Säure, dann ist er besonders erfrischend. ...

