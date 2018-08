Letzte Woche hat die Bank of Canada das fünfte ihrer acht geplanten Treffen für dieses Jahr abgehalten, um die Geldpolitik und die Aussichten für die Wirtschaft Kanads zu erörtern. Hier sind die fünf Dinge, die aus diesem Treffen hervorgegangen sind - und die man auf dem Schirm haben sollte. Kanadas Zentralbank erhöht erneut ihren Leitzins Die wichtigste Sache ist, dass die Bank of Canada (BoC) noch einmal den Nachtkreditzins für das vierte Mal in den letzten 12 Monaten anhebt. Der Tagesgeldsatz ist das wichtigste politische Instrument, über das die Zentralbank verfügt, und höhere Zinsen signalisieren, dass die Bank eine restriktivere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...