Das vergangene Jahr war für die Kryptowährungsinvestoren wirklich besonders. Nach Angaben von CoinMarketCap.com stieg der Gesamtwert aller digitalen Währungen von 17,7 Mrd. US-Dollar auf 613 Mrd. US-Dollar. Das ist ein Plus von mehr als 3.300 Prozent. Obwohl Hunderte von neuen digitalen Token an die Börse gingen, war es überwiegend eine anlegergetriebene, organische Rallye. Es handelt sich wahrscheinlich um das beste Jahr, das wir je in einer Anlageklasse erleben werden. Die Blockchain war das Herzstück der Krypto-Rallye Im Mittelpunkt dieser Rallye steht das Aufkommen der Blockchain-Technologie. Stell dir die Blockchain als die Struktur vor, die fast allen Kryptowährungen zugrunde liegt. Es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...