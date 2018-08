die Ende der vorletzten Woche eroberte 200-Tage-Linie bei aktuell 12762 Punkten gab der DAX im Verlauf der vergangenen Woche wieder ab. Über dem Strich konnte sich der Index lediglich für kurze Zeit halten, bevor ihn erneute Abgaben wieder auf den Stand von vor zwei Wochen zurückwarfen. Dadurch blieb einerseits die Tendenz der fallenden Hochs seit Ende Januar erhalten, andererseits ist die seit Anfang April bestehende Aufwärtstendenz auch noch nicht verloren.

Nachdem sich zuletzt US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im Handelsstreit zwischen der USA und der EU auf Verhandlungen verständigt hatten, versuchte Trump nun den Druck auf China durch die Drohung höherer Zölle zu erhöhen. Ob er dadurch die Volksrepublik allerdings zum Nachgeben bewegen wird, scheint fraglich. In der letzten Woche kehrte somit der Handelsstreit zwischen den USA und China ins Rampenlicht zurück.

Erste negative Auswirkungen der US-Handelspolitik wurden bereits laut, indem Automobilhersteller und Getränkekonzerne höhere Preise für Stahl und Aluminium beklagten. Auch zwischen den USA und der Türkei könnte ein Schlagtausch mit zunehmenden Sanktionen entstehen, wobei die USA diesmal nicht Agressor sind. Hintergrund des Konflikts ist die Inhaftierung des US-Pastors Andrew Brunson in der Türkei. Washington verlangt dessen Freilassung Washington.

Auch Quartalszahlen können die Kurse in der 32. Kalenderwoche entscheidend bewegen. Ob sie aber die allgemeine Stimmung verändern können, bleibt abzuwarten, welche Themen übergeordnet die Richtung des Marktes bestimmen. Am Dienstag legen drei im DAX enthaltene Konzerne ihre Berichte vor, am Mittwoch zwei und am Donnerstag vier. Zudem stehen in den USA am Freitag die Verbraucherpreise und Realeinkommen auf einer sommerlich überschaubaren Agenda.

Während sich die Aussichten am Gesamtmarkt zuletzt wieder eintrübten, könnte die gute Stimmung in einer Branche fortbestehen. Die Technologiewerte waren bereits zuvor nach mehreren negativen Meldungen von Facebook, Twitter und Intel deutlich gefallen. In der letzten Woche stabilisierte sich der Nasdaq-Index und könnte in eine Erholung übergehen, da die günstigeren Kurse den einen oder anderen Schnäppchenjäger zum Wiedereinstieg locken könnten.

200-Tage-Linie verloren

Der DAX konnte sich am Freitag über der Marke von 12600 Punkten halten. Dadurch könnte die Abwärtswelle vom Donnerstag vorerst einmal beendet sein. Über 12600 Punkten könnte der Index wiederum Kurs auf 12700 Punkte nehmen und das noch offene Gap schließen! Denn Gaps würden in über 90 Prozent der Fälle geschlossen. Dann komme es darauf an, ob der DAX damit seine Pflichten erfüllt habe und wieder nach unten abdrehe, oder über 12700 Punkte ansteigen könne.

