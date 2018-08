Um unseren heimischen Leitindex, den DAX, ranken sich gewiss so manche Diskussionen. Notierte der Index zu Jahresanfang noch auf Rekordniveau, so korrigierte er innerhalb der letzten Wochen und Monate doch ein ums andere Mal. Aber wie steht es inzwischen wirklich um den DAX? Ist er nach den Korrekturen derzeit preiswert? Oder immer noch eher überteuert? Finden wir es in einem kleinen, Foolishen Quick-Check heraus. Die fundamentale Bewertung im Überblick Was die fundamentale Bewertung des DAX angeht, so hat mein Foolisher Kollege Bernd zum Jahresanfang eine Übersicht erstellt, aus der die Bewertung gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...