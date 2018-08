Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Chancen des Unicredit auf einen Aufstieg in den Euro-Stoxx-50 nehmen ab. Die Bank ist nach den jüngsten Kursverlusten in der Marktkapitalisierung etwa auf die Größe des Societe Generale zurückgefallen. In den Euro-Stoxx-50 aufsteigen wird sie im September voraussichtlich aber nur, wenn sie in der Rangliste per Ende August vor der SocGen liegt. Das ergibt sich aus den Regeln der Index-Betreibergesellschaft Stoxx.

Sollte die SocGen vor dem Unicredit positioniert sein, wäre voraussichtlich Vivendi der lachende Dritte. Die Aktien des französischen Mischkonzerns würden ihren Platz im Euro-Stoxx-50 dann verteidigen.

Zuletzt hat die Unruhe um den italienischen Haushalt zu einer Ausweitung der italienischen Rendite-Spreads geführt. Das hat dann den Kurs des Unicredit belastet.

Deutlich wahrscheinlicher als bei Unicredit ist der Aufstieg bei Linde, Kering und Amadeus IT. Für diese drei Titel müssen voraussichtlich Deutsche Bank, St Gobain und Eon den Euro-Stoxx-50 verlassen.

