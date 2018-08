Sie träumen vom ersten bemannten Amateurflug ins Weltall. Jetzt sind dänische Hobby-Raumfahrer diesem Ziel einen kleinen Schritt näher gekommen.

Schnurgerade zischt über der Ostsee eine dünne Rakete in die Höhe: "4000 Meter, 5000 Meter, 6000 Meter", zählen die dänischen Raumfahrt-Amateure mit. Dann geht der Fallschirm auf, "Nexø-II" kehrt zurück. "Erfolg" jubeln die "Copenhagen Suborbitals": Die Dänen haben am Samstag zum ersten Mal eine selbstgebaute Rakete kontrolliert mehr als sechs Kilometer weit in die Luft geschossen.

Für die begeisterten Hobby-Tüftler ist das ein wichtiger Schritt zum großen Ziel: Irgendwann wollen sie als erste Amateure überhaupt einen Menschen ins Weltall schicken. Das ist zwar noch lange nicht erreicht, denn die Grenze zwischen Erdatmosphäre und Weltraum liegt in einer Höhe von etwa 100 Kilometern. Doch um die Höhe gehe es zunächst gar nicht, sagte Vereinssprecher Mads Wilson dem dänischen Fernsehen.

Wichtig sei, dass die Rakete gerade fliege, der Antrieb 40 Sekunden lang durchhalte, dass der Fallschirm sich richtig ...

