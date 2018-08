Braucht Deutschland einen "neuen Keynesianismus"? Nein! Nötig wäre ein neuer Konservativismus, der sich nicht als Gegenrevolution begreift. Sondern als Kraft, die das Offene schätzt und ins Gelingen verliebt ist.

Der Mensch von heute ist stetigen Umgebungswechseln unterworfen. Die Wirklichkeit ist geteilt in Tausende Erlebnissplitter. Wir bewegen uns über das Schützenfest in unserer Heimat, wägen Investitionen in Kryptowährungen ab, genießen das hedonistische Lebensgefühl des Urbanen; und wie nebenbei sehen wir die Bilder von lose gestrandeten Rettungswesten an den Mittelmeerküsten, registrieren das Fauchen angstgetriebener neuer Populismusallianzen. Durch jedes Fenster, durch das wir in die Welt hinaussehen, erblicken wir andere Landschaften des Lebens.

Digitalität ermöglicht Grenzüberschreitung und Lösung von Zeitkontexten - und das nur mit einem Fingertipp. Soziale Zuordnungen über äußerliche Merkmale sind kompliziert geworden: Der Leiharbeiter steigt für das erste Date im luxuriösen Airbnb-Apartment ab. Der Chefarzt fährt im Smart als gemietete Carsharing-Option vor. Ob der Bart modisch oder nur zottelig-unüberlegt ist, erfahren wir erst bei der Wahl des Restaurants: Gehen wir zur Fast-Food-Kette oder schon zur veganen Fusionsküche? Der Verlust eindeutiger äußerer Zugehörigkeitsmerkmale und von Statussymbolen wie Immobilien oder Sportwagen führt zur Verunsicherung. Einerseits. Andererseits fehlen innere Orientierung, ein fester Halt, (Selbst-)Gewissheit. Und so landen wir geradewegs in einer unübersichtlichen Politisierung und Moralisierung von Geisteshaltung und Lebensführung - mit erschreckenden Auswirkungen auf die demokratische Kultur. Michel Houellebecqs "Ausweitung der Kampfzone" ist Realität geworden.

Der Weltverlauf erscheint uns heute willkürlich. Disruption besticht Linearität. Der Ungehorsam des Erwartbaren nimmt uns alle entspannenden Verlässlichkeiten. Vor allem eine Frage drängt sich auf: Wie umzäune ich innerhalb dieser nicht aufzuhaltenden und kontinuierlichen Bewegung das eigene Ich?

Selbst im eigenen Gehäuse beschert uns diese schockhafte Erfahrung einer neuen Postmoderne ein Gefühl von Unbehaustheit und Ausgeliefertsein. Der stetige Modus von Veränderung und Anpassung fordert uns über unsere Grenzen hinaus. Und mit uns lässt diese Dynamik, ebenfalls buchstäblich grenzenlos, gewachsene Strukturen, erlernte Kulturtechniken und ganze politische wie wirtschaftliche Systeme kollabieren. Erdumspannend werden auf sozialen Plattformen politische Kampagnen gegen die Politik Donald Trumps gefahren. Deutsche Aktivistengruppen bevölkern britische Szeneviertel, um ihre Euphorie für das europäische Projekt zu teilen. Dass die politische Legitimität derartiger Aktionen zweifelhaft sein könnte, ist uns bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...