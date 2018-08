Der US Lautsprecher-Verkäufer Sonos konnte sich über einen guten Börsenstart freuen, nachdem man im Vorfeld den Ausgabepreis von 17 - 19 US-Dollar auf 15 US-Dollar reduzieren musste. Sonos mit gutem Gewinn Aber dann hat doch alles gut geklappt und am ersten Handelstag gab es einen kräftigen Kursanstieg. Am Ende konnte Sonos ein Plus von 32,73 % und ...

