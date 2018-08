Halle (ots) - Das Flugzeugunglück in den Schweizer Alpen hat Betroffenheit und Trauer in Dessau (Sachsen-Anhalt) ausgelöst: Wie die Fluggesellschaft Ju Air am Sonntag bestätigte, handelt es sich bei dem Unglücksflugzeug um die Maschine, die im Oktober 2009 auf dem Flugplatz in Dessau auf den Namen "Dessau" getauft wurde. Sie wurde 1939 gebaut. Drei Maschinen waren am 4. Oktober 1939 von Dessau in die Schweiz geliefert worden. Dort waren sie unbewaffnet bis 1981 im Dienst der Schweizer Luftwaffe als Schul-, Beobachtungs- und Transportflugzeug. Im so genannten Lawinenwinter 1951, als weite Teile des Landes von der Außenwelt völlig abgeschnitten waren, wurden die Menschen mit Flügen der Ju 52 versorgt. Danach drohte den Maschinen die Verschrottung, die durch eine landesweite Spendenaktion verhindert werden konnte. Dabei waren im September 1982 mehr als 650 000 Schweizer Franken zusammengekommen. 1983 startete die erste Ju zu Rundflügen. Wegen der großen Nachfrage sind seit 1985 alle drei Maschinen im zivilen Einsatz.



OTS: Mitteldeutsche Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/47409 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_47409.rss2



Pressekontakt: Mitteldeutsche Zeitung Hartmut Augustin Telefon: 0345 565 4200 hartmut.augustin@mz-web.de