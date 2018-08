Berlin (ots) - Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner lehnt die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht ab. Dem Berliner "Tagesspiegel" (Montagausgabe) sagte Stegner: "Ich finde es gut, wenn junge Leute sich für das Gemeinwohl einsetzen, viele machen jetzt schon einen klasse Job. Wir sollten keinen Zwangsdienst einführen, sondern ihr freiwilliges Engagement stärker fördern."



Der Wortführer des linken SPD-Flügels reagierte damit auf entsprechende Forderungen aus der CDU. Stegner warf der Union vor, sie wolle den Personalnotstand in der Pflege und bei der Bundeswehr "auf dem Rücken den jungen Generation" bekämpfen.



https://www.tagesspiegel.de/politik/ralf-stegner-zur-debatte-um-ei ne-dienstpflicht-wir-sollten-keinen-zwangsdienst-einfuehren/22881644. html



