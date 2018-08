Das Thema Dürre ist in aller Munde, an der Börse kann davon aber keine Rede sein. Investoren sollten sich in der neuen Woche nach Meinung von Experten auf größere Schwankungen beim Dax einstellen.

Von der neuen Woche erwarten viele nicht das Sommer-Hitze-Koma, wie es vielerorts zu spüren ist, sondern ein paar heiße, intensive Tage. Denn in der neuen Woche steht eine Flut von Quartalszahlen an. Mit Spannung werden zudem neue Wendungen im Handelskonflikt erwartet. Weil viele Anleger noch im Urlaub sind, dürften schon vergleichsweise geringe Umsätze reichen, um für stärkere Kursausschläge zu sorgen. "Die aktuelle Berichtssaison der Unternehmen und der immer wieder aufkeimende Handelskonflikt bietet genug Potenzial für einen spannenden August", sagt Weberbank-Analyst Jan Nießen. In der zurückliegenden Woche verlor der deutsche Leitindex knapp zwei Prozent an Wert auf 12.615 Punkte.

An der Wall Street trat der Dow Jones im Wochenvergleich auf der Stelle, der breiter gefasste S&P 500 stieg um 0,8 Prozent, und der Index der Technologiebörse Nasdaq um ein Prozent.

Fast ein Drittel der Dax-Unternehmen legt in der neuen Woche Geschäftszahlen ...

