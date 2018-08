Wohl kaum in einem anderen Land spielt Geld in Wahlkämpfen eine so große Rolle wie in den USA. Aber viele Wähler sind dessen überdrüssig.

Senatorin Kamala Harris zählt zu den aufsteigenden Stars bei den US-Demokraten. Als die Kalifornierin im Frühjahr bei einer Diskussionsveranstaltung von einem Wähler gefragt wurde, ob sie Spenden von Unternehmensseite zurückweisen würde, antwortete sie: "Das hängt davon ab." Der Fragesteller, offensichtlich selber ein Demokrat oder Sympathisant, war enttäuscht. "Falsche Antwort", sagte er.

Harris lernte daraus. Weniger als einen Monat später korrigierte sie sich selber: In einer Radioshow sagte sie, dass sie jetzt kein Geld mehr von politischen firmenbezogenen Aktionskomitees annehme. Sie wolle nicht, dass Unternehmen bei Wahlen größeren Einfluss ausübten als es Privatpersonen könnten.

Politische Aktionskomitees, kurz Pacs, sind Organisationen, die Spenden für bestimmte Kandidaten, Parteien oder zur Unterstützung bestimmter Anliegen sammeln. Wird seit langem in den USA über das Gewicht des Geldes in der Politik gestritten, kocht das Thema besonders vor Präsidentenwahlen hoch. Aber diesmal spielt es auch im Vorfeld der US-Kongresswahlen eine Rolle: Es hat sich zu einem neuen Lackmustest für zahlreiche demokratische Politiker entwickelt.

In Anzeigen, Wahlkampfreden und -debatten haben viele von ihnen versprochen, Spenden von "Corporate Pacs" abzulehnen, also von Aktionskomitees, die mit Firmen verbunden sind. Dazu zählen Kandidaten wie die Senatoren Cory Booker, Kirsten Gillibrand und Elizabeth Warren, die auch als potenzielle Präsidentschaftsbewerber 2020 gelten. Harris muss sich dieses Jahr zwar nicht zur Wahl stellen, aber auch ihr werden Präsidentschaftsambitionen nachgesagt.

Insgesamt haben mehr als 170 Kandidaten für Ämter auf Bundesebene ihre Ablehnung derartiger Pac-Spenden bekundet, wie die Gruppe End Citizens United sagt. Die Organisation kämpft für eine Reform der Gesetze zur Wahlkampffinanzierung.

