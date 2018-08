Die Schweizer Großbank UBS hat den Kursverlauf des Bitcoins dechiffriert. Eine Studie erklärt die heftigen Preisbewegungen - und zeigt Chancen auf.

Wohin steuert der Bitcoin, und mit ihm die vielen anderen Kryptowährungen? Einschätzungen, Hintergründe und Anekdoten gibt es jede Woche von den Handelsblatt-Redakteuren Astrid Dörner, Felix Holtermann und Frank Wiebe in unserer neuen Krypto-Kolumne "Coin & Co.". Heute Teil 27: Wie sich die Kursbewegungen des Bitcoins erklären lassen.

Der Bitcoin-Preis: Auch nach Jahren ist sein stetes Auf und Ab ein großes Mysterium. Erst am Sonntagmorgen ist der Kurs wieder unter die Marke von 7000 Dollar gerutscht, wie Zahlen des Analysehauses Coinmarketcap zeigen. Und das, obwohl der am Freitag verkündete Markteinstieg der New Yorker Börse unter Beteiligung von Microsoft und Starbucks viele Beobachter elektrisiert hatte. Noch Anfang der abgelaufenen Woche hatte der Bitcoin über der 8000-Dollar-Schwelle notiert.

Lassen sich die starken, unvermittelten Preisbewegungen bei der weltweit wichtigsten Kryptowährung rational erklären? Oder kann man aus dem vergangenen Kursverlauf einen Trend ableiten? Genau diesen Fragen geht die Schweizer UBS in einem nun veröffentlichten Report nach. Im Vergleich zu früheren Beißreflexen der Großbanken erstaunt die Nüchternheit, mit der die UBS-Analysten den Bitcoin unter die Lupe nehmen. Ihre Ergebnisse bringen Licht in den immer noch weitgehend anarchischen Kryptomarkt.

Die Analysten stellen zunächst die Frage, ob man den Bitcoin als neue Form des Geldes klassifizieren kann. Hierzu machen sie eine theoretische Rechnung auf: Würde Bitcoin die Funktion der Geldmenge "M1" des US-Dollars übernehmen, also vor allem das zirkulierende Dollar-Bargeld ersetzen, müsste der Kurs für einen Bitcoin angesichts seiner beschränkten Menge bei rund 212.000 Dollar liegen. Sollte das Bitcoin-Netzwerk das tägliche 30-Milliarden-Dollar-Volumen des Visa-Zahlungssystem abwickeln, läge der theoretische Kurs bei rund 187.000 Dollar.

Sind solche Szenarien realistisch? Die klare Antwort der Analysten lautet: Nein. Der Report verweist auf die bestehenden Beschränkungen des Bitcoin-Netzwerks, die eine Nutzung als "digitales Weltgeld" verhindern. Insbesondere die geringe Größe der Datenblöcke, ...

