Diageo hat solide Halbjahresergebnisse veröffentlicht. Der Umsatz stieg um 3,3% und der Gewinn um 31%. Geholfen hat ein positiver Steuereffekt von 360 Mio £ in den USA. Das operative Ergebnis stieg um 6,1% auf 2,19 Mrd £. Entsprechend verbesserte sich die Marge von 21,5 auf 22%. Profitabel gewachsen ist der Konzern in Europa und Asien. In Nordamerika lagen Umsatz und Rentabilität auf Vorjahresniveau. Gebremst hat die anhaltend schwache Nachfrage nach Wodka. Lediglich in Afrika gingen Umsatz und ... (Volker Gelfarth)

