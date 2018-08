von Michael W. Roberge, Gastautor für €uro am Sonntag In den vergangenen fünf Jahren war das Marktumfeld passiven Ansätzen wie etwa Indexfonds gewogen. Wir halten dies aber nicht für dauerhaft. Natürlich können aktive Strategien in der Baisse leichter ihre Stärken unter Beweis stellen als in der Hausse, doch letztlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...