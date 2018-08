Hongkong (ots/PRNewswire) - Premia Partners, die auf ETFs und Smart Beta-Lösungen spezialisierte Hongkonger Investmentfirma, hat die Premiere von zwei thematischen ETFs angekündigt, um Anlegern Zugang zu diversifizierten wachsenden Volkswirtschaften und Wachstumssektoren in Asien zu bieten.



Die beiden an der HKEX notierten ETFs haben eine Gesamtkostenquote von 0,50 % und sind physisch repliziert.



- Premia Asia Innovative Technology ETF (Tickersymbole: 3181 HK / 9181 HK) bildet den Premia FactSet Asia Innovative Technology Index ab, zu dem die 50 führenden asiatischen Unternehmen in aufstrebenden und disruptiven Lösungen quer durch die technologieorientierten Sektoren Digitalisierung, Healthcare & Life Sciences sowie Robotik & Automatisierung gehören. Diese Unternehmen werden aufgrund ihrer Umsatzstärke aus den FactSet RBICS Innovative Technology-Teilsektoren, ihrer Wachstumscharakteristika und ihrer konsistenten Investition in Forschung und Entwicklung ausgewählt. - Premia Dow Jones Emerging ASEAN Titans 100 ETF (Tickersymbole: 2810 HK / 9810 HK) bildet den Dow Jones Emerging ASEAN Titans 100 Index ab, zu dem 100 führende Unternehmen aus Indonesien, Malaysia, den Philippinen, Thailand und Vietnam gehören. Auswahlkriterien sind die um den Streubesitz bereinigte Marktkapitalisierung, der Umsatz und der Nettoertrag.



"Ein Pro-Kopf-BIP von 2.000 USD gilt oft als wichtige Schwelle, wenn Entwicklungsländer in das Konsumstadium eintreten. Investoren wollen stark in die säkularen Trends investieren, die solche wachsenden Volkswirtschaften und technologieorientierten Wachstumssektoren in Asien vorwärtsbringen. Die demografischen Gegebenheiten und die Bevölkerungsgröße begünstigen dort oft ein Wachstum innovativer Technologieanwendungen in einer ganz anderen Größenordnung", sagte Rebecca Chua, geschäftsführende Gesellschafterin von Premia Partners. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit FactSet und S&P, um Anleger mit effizienten Tools auszustatten, damit sie solche Chancen nutzen können. Wir verwenden regelbasierte, systematische Ansätze, die bislang für Public-Equity-Investoren nicht so einfach verfügbar waren."



"Die Zusammenstellung eines thematischen Index war bislang eine große Herausforderung, da sie tiefe Einblicke in das Unternehmen weit über die grundlegenden finanziellen und sektorspezifischen Fundamentaldaten hinaus erforderte", sagte Nancy Zhang, Lead Strategist, Quantitative Index Solutions bei FactSet. "Spezielle Daten wie unsere detaillierte und mehrdimensionale Industrieklassifikation -- RBICS und RBICS with Revenues -- haben diese Herausforderung jetzt gelöst. In Kombination mit Premia bietet sich dem Markt ein neuer Ansatz, um innovative asiatische Technologieunternehmen auf systematische und präzise Art zu erfassen."



"Aufgrund der günstigen demografischen Gegebenheiten und des konsumgetriebenen Wachstums zeigen die Marktteilnehmer wachsendes Interesse an der Region ASEAN (Wirtschaftsgemeinschaft südostasiatischer Länder)", sagt Michael Orzano, Senior Director, Global Equity Indices, S&P Dow Jones Indices. "Der Dow Jones Emerging ASEAN Titans 100 Index will speziell und effektiv das Wachstum der Region ASEAN abbilden, indem der Erfolg der größten, etabliertesten Unternehmen aus Indonesien, Malaysia, den Philippinen, Thailand und Vietnam gemessen wird."



Informationen zu Premia Partners



Premia Partners ist eine im Jahr 2016 in Hongkong von einer Gruppe von Enthusiasten gegründete Investmentfirma, die Investoren mit effizienten Investitionsinstrumenten unterstützen will und einen riesigen Innovationsspielraum in der asiatischen ETF-Industrie sieht. Das Team besteht aus verschiedenen etablierten globalen und regionalen Branchenführern und hat ein gemeinsames Ziel: die Neugestaltung der ETF-Landschaft in Asien durch Anwendung unseres gemeinsamen Know-how und unserer Execution-Kompetenz sowie die Zusammenarbeit mit Weltklasseexperten aus aller Welt zur Kuratierung von ETF- und Smart Beta-Lösungen für Anleger. In Asien und für Asien - denn dies ist unser Zuhause. Weitere Informationen finden Sie unter www.premia-partners.com.



OTS: Premia Partners Company Limited newsroom: http://www.presseportal.de/nr/128394 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_128394.rss2



Pressekontakt: Medienanfragen: +852-2950-5777 enquiries@premia-partners.com