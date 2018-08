Lidl UK gab bekannt, dass er der erste Supermarkt sein wird, der "Too Good to Waste"-Obst-und-Gemüse-Kisten* (Zu gut zum Wegwerfen) einführen wird, welche Waren beinhalten, die nicht länger als perfekt angesehen werden, aber noch gut genug sind, um sie zu essen. Foto © Lidl Der Test findet in 122 Lidl-Läden statt und soll Obst- und Gemüseabfall in den...

