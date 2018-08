Der Online-Handel in Deutschland setzt sein Wachstum fort: Mit einem Plus von 10,9 Prozent ist der Bruttoumsatz mit Waren 2017 im E-Commerce auf 58,5 Milliarden Euro angestiegen. Auf Basis der guten Geschäftsergebnisse des Jahres 2017 erwartet der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel (bevh) in diesem Jahr für den E-Commerce einen weiteren Zuwachs um 9,3 % auf rund 63,9 Milliarden...

Den vollständigen Artikel lesen ...