Das Hauptthema für japanische Anleger wird der Beginn der Handelsgespräche mit den USA sein. Unterdessen setzen US-Zinsen Asiens Börsen unter Druck.

Vorige Woche hat Japans Aktienmarkt Chinas in der Kapitalisierung überholt. Aber die große Frage ist, ob Japan beständig der zweitgrößte Markt der Welt sein wird. Schon kurzfristig könnte sich dies ändern - und der Auslöser für einen Absturz könnte ähnlich sein wie in China: die Handelsattacken von US-Präsident Donald Trump.

"Bisher waren Europa und China diesbezüglich im Fokus der Anleger", sagt Jesper Koll, Chef der japanischen Niederlassung von WisdomTree, einem Anbieter von börsengehandelten Fonds (ETFs). "Diese Woche geht es nun los mit Trumps Handelskrieg gegen Japan."

Am 9. August treffen sich nämlich die amerikanischen und japanischen Unterhändler zu Handelsgesprächen. In denen will Trump dieses Mal die Japaner zwingen, ihren hohen Überschuss im Handel mit den USA abzubauen. "Dieses Treffen wird das größte Thema im Markt werden", sagt der langjährige Japan-Kenner Koll voraus. Denn von den Ergebnissen hängt nichts weniger als die Zukunft der japanischen Aktienkurse ab.

Auf den ersten Blick überrascht dies. Japans Ministerpräsident Shinzo Abe hielt sich mit Gegenmaßnahmen selbst dann zurück, als Trump Stahl- und Aluminiumimporte aus Japan mit Strafzöllen belegte. Doch nun regen sich Sorgen und Widerstand gleichermaßen. Denn Trump greift die Japaner an ihrer empfindlichsten Stelle an, berichtet Koll: "Im Mai hat Trump klar gemacht, dass er Japans Autoindustrie aufs Korn nimmt."

Das Ziel hat Trump gewählt, um maximalen Schaden zu verursachen. Im Falle Japans machen Autos und Bauteile 67 Prozent der Exporte in die USA aus, in Deutschland nur 27 Prozent. Ein 25-prozentiger Einfuhrzoll auf autoindustrielle Produkte würde zuerst die Autobauer brutal treffen und dann den Rest des Markts, rechnet Koll vor.

Nach seinen Berechnungen könnten die Folgen der Zölle die Gewinne der großen japanischen Autobauer um 40 bis 60 Prozent drücken. Wie viel davon noch im bis März 2019 laufenden Bilanzjahr anfallen würden, hinge davon ab, wann genau die Zölle eingeführt würden. ...

