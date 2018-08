In einem Weinberg in Lörzweiler bei Mainz wird an diesem Montag (9.00 Uhr) der offizielle Start der diesjährigen Weinlese gefeiert. Dies ist nach Angaben des Deutschen Weininstituts der bisher früheste Lesebeginn hierzulande. Nach einem langen und warmen Sommer zeigten die ersten Messungen von Trauben der früh reifenden Rebsorte Solaris bereits ein beachtliches Mostgewicht, sagte der Winzer Mathias Wolf.

Die bisherige Rekordmarke für den frühesten Beginn der Weinlese hielten die Jahre 2007, 2011 und 2014 - jeweils am 8. August. Im vergangenen Jahr startete die Lese am 16. August, damals in einem Weingut in der Pfalz.

Der erste Weinmost wird für die Produktion von Federweißer verwendet. Dieser angegorene erste Wein mit einem Alkoholgehalt von etwa fünf bis sechs Volumenprozent gibt laut Experten bereits Hinweise auf die Qualität eines Jahrgangs./pz/DP/zb

AXC0006 2018-08-06/05:22