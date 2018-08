Unser Trading-Tipp vom 29.07. den wir den Abonnenten des RuMaS Express-Service vorgeschlagen hatten, ist hervorragend aufgegangen. Der Kurs drehte in der angegebenen Verkäuferzone äußerst signifikant. Dabei fiel der Wert der Siemens AG Aktie binnen weniger Tage um ca. 9,50 Euro. In unserer Stellungnahme an die Abonnenten vom gleichen Tag hatten wir einen Einstiegskurs genannt und dafür ein Hebel-Zertifikat vorgeschlagen, dass zu diesem Zeitpunkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...