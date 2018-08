Die 1902 vom US-amerikanischen Automobilpionier Ransom Eli Olds (Oldsmobile, REO) erfundene und von Henry Ford 1913 perfektionierte Fließbandmontage von Personenkraftwagen wäre ohne die Zulieferung montagefreundlicher Einzelteile bzw. Baugruppen nicht zum Erfolgskonzept geworden. Dies gilt unverändert bis heute. Eine wichtige Baugruppe für den Karosseriebau sind die Glasfenster, die mittels flexibler "Interfaces" mit der Karosserie verbunden werden. Die größten Glasscheiben (Front- und Heckscheibe, ein optionales Glasdach) werden in der Regel auf die Karosserie geklebt. Die beweglichen Scheiben in den Türen werden zusammen mit den Führungen, die gleichzeitig auch die Dichtfunktion übernehmen, montiert.

Die fixen Seitenscheiben werden inklusive elastischem Dicht- und Halterrahmen aus Gummi- oder thermoplastischem Elastomer ans Montageband angeliefert und dort als Einheit in die Karosserie eingebaut. Dabei rastet die profiliert ausgeführte Fensterdichtung im Karosserieblech ein und stellt einen mechanisch festen und dichten Haftsitz her. Das Größenspektrum dieser fixen PKW-Scheiben ist groß und reicht vom kleinen Dreiecksfenster im A-Säulenbereich bis zu den hinteren Seitenscheiben für 2-türige Limousinen, Coupes, oder Combi-Pkw und die etwas höheren SUV- und Van-Versionen. Als Leichtbaualternative zu den Scheiben aus Mineralglas werden in Sonderfällen auch Scheiben aus Polykarbonat eingesetzt.

Montagespritzguss auf Vertikalmaschinen

Der Produktionsprozess für die Spritzgießmontage von Glasscheibe und Dichtung ist einfach erklärt. Eine entsprechend vorbehandelte Glasscheibe wird in ein Spritzgießwerkzeug eingelegt, über Vakuumsauger fixiert, dann entweder mit TPE (thermoplastisches Elastomer) oder Gummi umspritzt und das Verbund-Bauteil anschließend aus dem Werkzeug entnommen. Nicht so einfach wie der Spritzgießvorgang ist das Einlegen und Entnehmen der zu umspritzenden Komponenten. Denn die konstruktive Gestaltung des Fenstermoduls erfordert oftmals, dass mit der Glasscheibe auch Zusatzteile wie Versteifungsleisten, Scharniere etc. präzise im Spritzgießwerkzeug positioniert werden müssen. Je größer die Scheibe und je höher die Zahl der Einlegeteile, umso weniger kommen für deren Verarbeitung Spritzgießmaschinen mit horizontalen Schließeinheiten in Frage. Zu sehr ist dort die Zugänglichkeit zur Schließeinheit eingeschränkt. Zusätzlich ist mit steigenden Teilegrößen und -gewichten der Einfluss der Schwerkraft auf die Teilemanipulation zu berücksichtigen, das heißt es müssen konstruktive bzw. organisatorische Fallsicherungen vorgesehen werden.

Als Alternative bieten sich Maschinen mit vertikalen Schließeinheiten an. Sie bieten die notwendige bessere Zugänglichkeit zum Werkzeugbereich und ermöglichen eine Teilemanipulation ohne störenden Schwerkrafteinfluss. LWB Steinl baut seit mehr als 20 Jahren Vertikalmaschinen für die Spritzgießmontage von Scheibenmodulen und hat in diesem Zeitraum einen modularen Komponenten-Baukasten dafür entwickelt. Dieser erlaubt, ohne lange Projektlaufzeiten auf den jeweiligen Anwendungsfall reagieren zu können.

Holmlose C-Rahmen-Maschinen für kleine Scheiben

Im einfachsten ...

