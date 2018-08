Die Investmentgesellschaft TIER REIT Inc. (ISIN: US88650V2088, NYSE: TIER) zahlt für das 3. Quartal 2018 eine Dividende von 0,18 US-Dollar je Aktie. Die Ausschüttung erfolgt am 28. September 2018 (Record date: 14. September 2018). Auf das Jahr gerechnet schüttet das Unternehmen 0,72 US-Dollar an seine Investoren aus. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 23,38 US-Dollar (Stand: 3. August 2018) einer aktuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...