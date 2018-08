Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AUTOMOBILBRANCHE - Die Bundesregierung wird sich voraussichtlich in den EU-Verhandlungen über neue CO2-Grenzwerte für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge weniger streng positionieren, als vom Umweltministerium geplant und von der Automobilindustrie befürchtet. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat offenbar die Pläne von Parteikollegin und Bundesumweltministeriun Svenja Schulze für schärfere Grenzwerte gestoppt. (FAZ S. 19)

SOZIALWOHNUNGEN - Die Zahl der Sozialwohnungen für Menschen mit geringem Einkommen ist im vergangenen Jahr weiter gesunken - trotz der Milliardenzuschüsse vom Bund an die Länder für den Neubau. 2017 gab es nur noch 1,223 Millionen Wohnungen mit Mietpreisbindung und damit 46.000 weniger als im Vorjahr. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen hervor. Im Jahr 2006, als mit einer Reform die Zuständigkeit für den sozialen Wohnungsbau vom Bund auf die Länder überging, waren es noch 2,1 Millionen. (SZ S. 20)

SOZIALAUSGABEN - Dieses Jahr werden die Sozialausgaben in Deutschland wohl erstmals die Grenze von einer Billion Euro überschreiten. Arbeitgeber, FDP und der Wirtschaftsflügel der Union fordern aufgrund dieser Zahlen eine dringende Kursänderung - solange das die gute Konjunktur noch zulässt. "Der deutsche Sozialstaat gerät außer Kontrolle", warnt etwa FDP-Chef Christian Lindner im Handelsblatt. Sollte die Politik nicht eingreifen, werde der Sozialstaat "durch Migration und Alterung aus der Kurve geworfen". Planlose Umverteilung und wirkungslose Programme müssten beendet werden, fordert Lindner. Ähnlich sieht es der stellvertretende Unionsfraktionschef Carsten Linnemann (CDU): "Wir müssen das Dach reparieren, wenn die Sonne scheint, und nicht, wenn es regnet. Derzeit haben wir noch gutes konjunkturelles Wetter." Seit 2015 steigen die Sozialausgaben stärker als die Wirtschaftsleistung. (Handelsblatt S. 9)

IRAN-SANKTIONEN - Die Delegierte der Deutschen Wirtschaft im Iran, Dagmar von Bohnstein, hat angesichts der an diesem Montag ausgeweiteten US-Sanktionen Unterstützung für deutsche Unternehmen gefordert. "Wir als Vertreter der deutschen Wirtschaft im Iran appellieren an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, die gesamte Bundesregierung und die EU-Kommission, Wege für eine gesicherte Zahlungsabwicklung im Iran zu finden", sagte von Bohnstein der Rheinischen Post. (Rheinische Post)

IWF - Der Chefvolkswirt des Internationalen Währungsfonds IWF, Maurice Obstfeld, weist Deutschland eine Mitverantwortung zu für die Spannungen in der internationalen Handelspolitik. Zudem trage Deutschland dazu bei, dass das Risiko einer neuerlichen Finanzkrise steige. Er sieht in deutschen Exportüberschüssen einen Keim künftiger Finanzkrisen. (Welt S. 1)

UKRAINE - Auch mehr als vier Jahre nach der Revolution auf dem Maidan verliert die finanzschwache Ukraine durch Korruption Milliardensummen. Recherchen der Süddeutschen Zeitung in Kiew und Odessa zufolge gehen der Staatskasse allein beim Zoll jährlich bis zu 4,8 Milliarden Dollar verloren. Das entspricht weit mehr als einem Zehntel der Staatseinnahmen und ist doppelt so viel Geld, wie sich die Ukraine 2018 von Internationalem Währungsfonds, EU und Weltbank leihen will. Der SZ vorliegende Dokumente beschreiben mit Angaben von Frachtbrief- und Containernummern, Daten und Zollerklärungsnummern den Weg Tausender Frachtcontainer durch den ukrainischen Zoll und belegen massive Korruption in etlichen der 520 Zollämter des Landes. (SZ S. 1)

SCHIFFSVERKEHR - Im Frühjahr vereinbarte die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) nach jahrelangem Ringen weltweite Klimaziele für den Schiffsverkehr. Bis zum Jahr 2050 sollen die Treibhausgasemissionen um mindestens 50 Prozent gegenüber 2008 reduziert werden. Wie die Bundesregierung das erreichen möchte, zeigt die Antwort auf eine Anfrage der Grünen, die der SZ vorliegt. Der am häufigsten angeführte Punkt ist die "Steigerung der Effizienz". Etwa Rümpfe und Routen so zu verändern, dass beim Fahren Energie gespart wird. Zudem will sich die Regierung für eine "europaweit einheitliche Nutzungspflicht der landseitigen Stromversorgung" einsetzen. Bisher nutzen in Häfen liegende Schiffe meist ihren Treibstoff, um den Bordstrom zu generieren - Landstromanlagen könnten sie stattdessen mit Ökostrom versorgen. Solche Anlagen gibt es bereits in Lübeck, Cuxhaven und Hamburg, Kiel plant gerade eine. Viele Schiffe nutzen die Anlagen jedoch nicht, weil das für sie teurer wäre oder sie den passenden Anschluss nicht besitzen. Allein mit höherer Effizienz und Strom vom Land dürften sich die Klimaschutzziele jedoch kaum erreichen lassen. 940 Millionen Tonnen CO2 stießen Schiffe 2008 insgesamt aus, bis 2012 sank die Zahl auf 816 Millionen Tonnen, aktuellere Zahlen hat die IMO derzeit nicht. (SZ S. 17)

