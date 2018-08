Moneycab.com: Herr Mueller, Valora ist im ersten Halbjahr 2018 deutlich gewachsen. Was hat neben der Übernahme des Selbstbedienungsbäckers "Backwerk" mitgeholfen?

Ja, wir konnten unsere Aussenumsätze um 15.0% steigern, netto sind wir um 7.6% gewachsen. Neben dem Ergebnisbeitrag von BackWerk haben insbesondere höhere Umsätze im Food-Service-Bereich zum Wachstum geführt - gewachsen sind wir sowohl in unseren Verkaufsstellen, wie auch im Grosshandel mit Laugenbackwaren. Ebenso beigetragen haben die höhere Anzahl an Eigenstellen bei Retail Deutschland und positive Währungseinflüsse. Im Schweizer Retailgeschäft sind die Umsätze aufgrund von Schliessungen zwar leicht gesunken, auf vergleichbarer Fläche konnten wir sie aber auf Vorjahresniveau halten.

Unter dem Strich ging der Gewinn zwar wegen einer Wertberichtigung zurück, der Betriebsgewinn legte aber um 3,8% auf 36 Mio Franken zu. Das Jahresziel von 90 Mio Franken bleibt bestehen?

Ja, das ist richtig. Wir rechnen mit einem Betriebsergebnis in Höhe von CHF 90 Mio., +/- CHF 3 Mio. Wir sind mit dem Geschäftsverlauf des ersten Halbjahres zufrieden und sehen uns für das Gesamtjahr auf Kurs. Wichtiger Erfolgsfaktor ist die Weiterentwicklung des Schweizer Retailgeschäfts. Hier setzt der neue CEO von Retail Schweiz sichtbare Akzente. Die Lancierung des neuen Foodvenience-Konzepts für avec Mitte Juli in Bern ist der erste Meilenstein.

"Backwerk" ist der grösste Back-Gastronom Deutschlands, in der Schweiz allerdings noch weitgehend unbekannt. Welche Pläne verfolgen Sie mit "Backwerk" hierzulande?

Mit BackWerk sind wir heute bereits an zwei Standorten in der Schweiz aktiv - dies jedoch noch nach altem Konzept. Wir sind nun daran, die beiden Stores mit dem neuen "Feel Good Food"-Konzept zu modernisieren. Wichtig ist dabei, dass wir das in Deutschland erfolgreiche Konzept nicht einfach übernehmen, sondern auf die Kundenbedürfnisse im Schweizer Markt anpassen. Die erste Eröffnung nach neuem Konzept wird voraussichtlich im Herbst in Winterthur erfolgen.

Und international? Heute sind es rund 350 Standorte, wie viele werden es in fünf Jahren sein?

Deutschland ist mit über 300 Standorten der Heimmarkt des Konzepts. Dort sind wir bereits unter den grössten Snack-Food-Anbietern, sehen aber noch weiteres Potenzial für Wachstum. Gleichzeitig sind wir mit BackWerk auch in den Niederlanden, in Österreich und in der Schweiz aktiv und treiben die Expansion konsequent voran. Bis 2022 wollen wir brutto 80 bis 100 Filialen eröffnen.

Nach Jahrzehnten des Wachstums kommt der Detailhandel seit Jahren nicht vom Fleck, Valora bildet da keine Ausnahme. Was hat das Geschäft in der ersten Jahreshälfte geprägt?

Das Retailgeschäft in der Schweiz lief besonders gut. Wir haben die Profitabilität auf dem hohen Niveau des Vorjahres bestätigt. Food Service ist wie gesagt organisch und dank BackWerk gewachsen. Im ersten Halbjahr 2018 hinter den Erwartungen blieb hingegen das deutsche Retailgeschäft. Deutschland erlebt zeitverzögert ...

