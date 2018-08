Die Biofrontera-Aktie (WKN: 604611) schiebt sich langsam in Nähe der 6-Euro-Marke. Die Deutsche Balaton Biotech AG (WKN: 550820 - ehemals Deutsche Balaton AG) hatte am 20. Juli das freiwillige Erwerbsangebot für bis zu 6.250.000 Biofrontera-Aktien geändert. Neben bereits bekannter Zahlung einer Gegenleistung je Aktie in Geld in Höhe von 1,00 Euro sowie der Übertragung eines Optionsscheins bietet die Deutsche Balaton Biotech AG nun eine Geldzahlung in Höhe von 6,00 Euro je Biofrontera-Anteilsschein. Am Freitag gab das Heidelberger Unternehmen bekannt, dass das Angebot von der BaFin zur Veröffentlichung freigegeben ist. Es ist somit rechtlich gültig. Am Montagabend um 24:00 Uhr ist es dann soweit - dann läuft das Angebot ab.

Im Grunde hat sich an der Ausgangslage nichts geändert: Sowohl Biofrontera-Vorstand wie Aufsichtsrat als auch Mitarbeiter (eigene Stellungnahme) empfehlen, das Angebot auch unter geänderten Bedingungen nicht anzunehmen. Wer hier der Aggressor ist, können wohl nur Insider beurteilen. Für Aktionäre ist es dennoch mehr als nur eine Seifenoper. Klar ist: Man behakt sich an allen Ecken und bedient sich abseits der konträren wirtschaftlichen Auffassungen auch verbal jedem Stilmittel. Nach massiven Insider-Verkäufen seitens des Biofrontera-Managements (wir berichteten) kommen nun die schmutzigen Wörter. Jetzt geht die Schlammschlacht in die entscheidende letzte Runde.

Von Insider-Verkäufen und "Euphemismen" - das steckt wirklich dahinter

Ohne das Poesie-Zepter schwingen zu wollen, mutet der Wortwechsel, der in Form von Statements geführt ...

