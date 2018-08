Mit seiner aktuellen "Life is bitter"-Kampagne versucht Fernet-Branca eine jüngere Zielgruppe anzusprechen. Doch noch trifft die Marke den Massengeschmack bei weitem nicht so gut wie Jägermeister.

Schrieb sich Fernet Branca bis vor wenigen Jahren noch magische Kräfte zu, gibt sich die Marke nun deutlich realitätsnäher - und zwar mit dem Slogan der aktuellen Kampagne: "Life is bitter." Verglichen mit anderen Spirituosen-Marken setzt der italienischen Magenbitter nicht darauf, Alkoholgenuss mit den schönen Seiten des Lebens zu verbinden, sondern spricht eine Lebensrealität an, die spätestens mit 30 wohl jeder schon einmal empfunden hat. Offensichtlicher Grund: die Verjüngung der Zielgruppe. Die Daten des YouGov-Markenmonitors BrandIndex zeigen, wo Fernet-Branca gegenwärtig auf diesem Weg steht.

Welche Verbraucher Fernet-Branca ansprechen will, macht die Kampagne ziemlich klar. "Du bist wunderschön. Dank der Face-Tune App", lautet einer der Werbesprüche. "Du führst ein Jetset-Leben. Auf Instagram", ein anderer. Jeweils gefolgt von der Erkenntnis "Life is bitter." In der Tat zeigt der BrandIndex, dass die Kampagne überdurchschnittlich stark von Verbrauchern bis 30 wahrgenommen wird. Dennoch steht die ...

