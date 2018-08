Für die Anteilsübernahme am Konzern CRH, der Mutter der Brauerei China Resources Beer (CR Beer), zahlt Heineken rund 3,1 Mrd. US-Dollar. CR Beer kauft im Gegenzug Heineken-Anteile für etwa 464 Mio. Dollar, das entspricht etwa 0,9 %. Mit der Partnerschaft will Heineken stärker auf den Markt in China vorstoßen, wo bislang Anheuser Busch Inbev und Carlsberg größere Marktanteile einfahren. China ist ...

