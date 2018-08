The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.08.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.08.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DK0EWT8 DEKA MTN IS.S.7537 BD00 BON EUR N

CA HY8A XFRA USU44886AE61 HYUNDAI CAP.A. 13/18 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA DE000HLB5EQ2 LB.HESS.THR.CARRARA08G/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5FL0 LB.HESS.THR.CARRARA08W/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB1HP8 NORDLB IS.S.1597 VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA US74834LAN01 QUEST DIAGNOSTICS 07/37 BD01 BON USD N

CA XFRA DE000A1PGMQ2 IKB DT.IND.BK.MTN 13/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4KP1 HSH NORDBANK SZ II 13/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA US912796PU76 US TREASURY BILL 08/09/18 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1183232625 RABOBK NEDERLD 15/18 MTN BD02 BON NOK N