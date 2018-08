TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Ein verhalten freundliches Gesamtbild geben die asiatischen Börsen am Montag ab, gestützt von der Stärke an den europäischen und amerikanischen Märkten am Freitag. Dort hatte unter anderem der US-Arbeitsmarktbericht die Stimmung aufgehellt, während der Handelskonflikt zwischen den USA und China in den Hintergrund getreten war. Teilnehmer sprechen von einer kleinen Erholungsbewegung in Asien, nachdem die handelspolitische Auseinandersetzung in der Vorwoche zu Verlusten geführt hatte.

Gegen den Trend in der Region büßen die Aktien in Schanghai 0,8 Prozent ein. Die Sorgen rund um den Handelskonflikt lasten hier weiter und führen zu einem nervösen und volatilen Geschäft. Zwischenzeitlich war der Markt leicht ins Plus gelaufen, unterstützt unter anderem von den Finanzwerten, die sich im Schnitt um rund 1 Prozent verteuern. Besonders unter Druck zeigen sich dagegen die kleineren Werte an der Börse in Shenzen, wo es bereits zum Start 1 Prozent abwärts gegangen war. Pharmaaktien bleiben weiter vom Impfstoff-Skandal belastet und stehen unter Druck. Gegen den Branchentrend rücken BGI Genomics 4,8 Prozent vor, nachdem der eigentlich aus dem Immobiliengeschäft kommende renommierte Unternehmer Wang Shi zum Co-Chairman ernannt wurde.

HSBC nach Zahlen fest

Auf Erholungskurs bewegen sich dagegen die Aktien in Hongkong, wo es um 0,7 Prozent nach oben geht. Hier war es in der Vorwoche wegen des Handelsstreits besonders stark nach unten gegangen. Die HSBC-Aktie steigert sich um 1,5 Prozent. Die Großbank hat im ersten Halbjahr bei steigenden Einnahmen auch das Nettoergebnis leicht gesteigert. Das Geldhaus profitierte von besseren Geschäften im globalen Geschäft und zeigte sich mit dem Ergebnis trotz relativ deutlich gestiegener Ausgaben zufrieden

Das andere Schwergewicht Tencent erholt sich um 1,6 Prozent, womit die Titel für den laufenden Monat leicht ins Plus gerückt ist. Auch mit dem anderen Schwergewicht, der Aktie der Großbank HSBC, geht es aufwärts, und zwar um 1,3 Prozent. Sogar der Biotech-Wert Ascletis gewinnt an seinem vierten Handelstag 2,4 Prozent. Der neu an die Börse gekommene Wert war an den vergangenen beiden Tagen um jeweils rund 15 Prozent abgestürzt.

In Japan tendiert die Börse nach Aufschlägen im frühen Geschäft nun kaum verändert, der Nikkei-225 steht bei 22.528 Punkten. Belastet wird der Markt vom schwachen Finanzsektor, unter den großen Bankenaktien fallen Sumitomo Mitsui Financial Group 1,1 Prozent und Mitsubishi UFJ Financial Group 1,4 Prozent. Industriewerte zeigen sich fester mit dem Autohersteller Honda Motor (+1 Prozent) und dem Roboterbauer Fanuc (1,4 Prozent). Druck auf den Markt kommt von der Währungsseite, da der Yen am Freitag nach Tokioater Börsenschluss zugelegt hatte.

Der südkoreanische Markt ist auf dem Weg zum sechsten Gewinn in acht Handelstagen, getrieben vom Schwergewicht Samsung Electronics, das sich um 0,8 Prozent verteuert. In Taiwan geht es leicht nach oben, obwohl Taiwan Semiconductor 0,4 Prozent abgibt, nachdem der Konzern über das Wochenende wegen eines Computervirus eine Reihe von Chip-Fabriken schließen musste.

Auch in Sydney legt der Markt zu, hier hilft die Erholunsgbewegung bei den schwergewichteten Rohstoffwerten.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.265,50 +0,49% +3,30% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.527,54 +0,01% -1,04% 08:00 Kospi (Seoul) 2.293,49 +0,25% -7,05% 08:00 Schanghai-Comp. 2.719,38 -0,77% -17,79% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.870,07 +0,70% -7,47% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.291,92 +0,80% -4,03% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.778,54 -0,09% -0,93% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:42 % YTD EUR/USD 1,1558 -0,1% 1,1569 1,1582 -3,8% EUR/JPY 128,70 +0,0% 128,66 129,37 -4,9% EUR/GBP 0,8895 -0,0% 0,8897 0,8914 +0,1% GBP/USD 1,2994 -0,1% 1,3003 1,2995 -3,9% USD/JPY 111,36 +0,1% 111,22 111,70 -1,1% USD/KRW 1123,30 -0,5% 1123,30 1129,40 +5,2% USD/CNY 6,8332 -0,1% 6,8332 6,8856 +5,0% USD/CNH 6,8377 -0,2% 6,8480 6,9093 +5,0% USD/HKD 7,8486 -0,0% 7,8489 7,8495 +0,5% AUD/USD 0,7391 -0,1% 0,7398 0,7357 -5,5% NZD/USD 0,6741 -0,1% 0,6745 0,6725 -5,1% Bitcoin BTC/USD 7.138,27 +0,9% 7.072,15 7.368,16 -47,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,76 68,49 +0,4% 0,27 +16,4% Brent/ICE 73,42 73,21 +0,3% 0,21 +14,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.215,70 1.213,68 +0,2% +2,02 -6,7% Silber (Spot) 15,45 15,42 +0,2% +0,03 -8,8% Platin (Spot) 833,50 832,00 +0,2% +1,50 -10,3% Kupfer-Future 2,75 2,76 -0,5% -0,02 -17,7% ===

