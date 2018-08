FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Mit kleineren Kursgewinnen dürfte der deutsche Aktienmarkt in die neue Woche gehen. Der Broker IG taxierte den Dax am Montag etwa zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,30 Prozent höher bei 12 653 Punkten. Rückenwind bekommt der Dax von der Wall Street, wo sich die Kurse am Freitag nach anfänglichen Verlusten kontinuierlich nach oben gearbeitet hatten, gestützt von soliden Zahlen vom US-Arbeitsmarkt im Juli.

USA: - GEWINNE - Nach einem ruhigen Handel hat sich der New Yorker Aktienmarkt am Freitag mit Kursgewinnen ins Wochenende verabschiedet. Standardwerte legten dabei etwas deutlicher zu als Techwerte. Thema am Markt war neben den US-Jobdaten erneut der sich verschärfende Handelskonflikt zwischen den USA und China.

ASIEN: - GEMISCHT - Die Aktienmärkte in Fernost tendierten am Montag gemischt, nachdem Peking Gegenmaßnahmen im Zollstreit mit den USA ankündigte. Chinas CSI 300 verliert zur Stunde 1,20 Prozent, Hongkongs Hang Seng tendiert 0,27 Prozent im Plus und Japans Nikkei 225 ist kaum verändert.

DAX 12.615,76 0,55%

XDAX 12.640,56 0,25%

EuroSTOXX 50 3.482,40 0,38%

Stoxx50 3.136,16 0,59%

DJIA 25.462,58 0,54%

S&P 500 2.840,35 0,46%

NASDAQ 100 7.395,49 0,32%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 162,05 0,40%

Bund-Future Settlement 162,05 0,00%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1554 -0,12%

USD/Yen 111,34 0,08%

Euro/Yen 128,65 -0,04%

ROHÖL:

Brent 73,32 +0,11 USD

WTI 68,72 +0,23 USD

