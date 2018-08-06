BERENBERG SENKT ZIEL FÜR RHÖN-KLINIKUM AUF 27,75 (29,15) EUR - 'HOLD'HSBC SENKT OSRAM AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 40 (76) EUR BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 16 (16,40) CHF - 'UNDERWEIGHT'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR LONDON STOCK EXCHANGE AUF 4970 (4690) PENCE - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 3800 (3950) PENCE - 'NEUTRAL'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR FIAT CHRYSLER AUF 19 (25) EUR - 'OVERWEIGHT'RBC HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 70 (68) EUR - 'OUTPERFORM'RBC HEBT ZIEL FÜR RECKITT BENCKISER AUF 5100 (4500) PENCE - 'UNDERPERFORM' Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses Dokument Informationen...Den vollständigen Artikel lesen ...