Die Aktienmärkte in Tokio sind mit Gewinnen in die neue Handelswoche gestartet, wenngleich Anleger wegen der anstehenden Firmenbilanzen und der Handelsgespräche zwischen den USA und Japan am Donnerstag vorsichtig blieben. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte 0,45 % im Plus bei 22.626 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index gewann 0,25 % auf 1.746 Zähler. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans legte 0,1 % zu.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info