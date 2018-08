Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Linde z.U.e. angesichts gestiegener kartellrechtlicher Risiken für die Fusion mit Praxair auf "Overweight" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Analyst Chetan Udeshi sieht die regulatorischen Herausforderungen für den Gase-Hersteller als beherrschbar an, wie er in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb. Für die Aktie von Linde als allein stehendes Unternehmen sieht er nur begrenzte Abwärtsrisiken. Linde fürchtet inzwischen, dass die Wettbewerbshüter höhere Anforderungen stellen könnten als bisher erwartet./ajx/bek Datum der Analyse: 06.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2018-08-06/07:58

ISIN: DE000A2E4L75