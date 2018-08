Gold war in den letzten Tagen und Wochen eher schwach unterwegs. Allerdings könnte es in der aktuellen Situation zu einer Erholung kommen. Aus saisonaler Perspektive wären die nächsten Tage eher für die Bullen im Gold geeignet. Der nachfolgende Wochenchart stellt den Verlauf vom Gold von 2016 bis heute dar. Gold befindet sich seit mehreren Monaten in einem klaren Abwärtstrend. Aus saisonaler Sicht ...

