Kaum zu glauben, aber wahr: VW (WKN: 766403) verhängt einen Bestellstopp auf Hybrid-Autos und Käufer von E-Autos müssen sieben Monate auf die Auslieferung warten - aufgrund hoher Nachfrage. Während das Zweigespann aus deutscher Politik und Wirtschaft wiederholt einen wichtigen Trend verschlafen zu haben scheint, liefert die US- und China-Konkurrenz nicht für Kunden, sondern auch für Aktionäre. In den USA kratzt Tesla (WKN: A1CX3T) an der Profitabilität, in China geben Geely (WKN: A0CACX) und BYD (WKN: A0M4W9) Vollgas.

Während sich die deutschen Autogranden mit Dieselskandalen rumschlagen, sind es auch die niedrigen Bewertungen am Kapitalmarkt, die belasten. Daimler beispielsweise wird bei einem Überschuss von 10,86 Mrd. Euro mit 62,5 Mrd. Euro an der Börse bewertet - ein KGV von 5-6. Tesla dagegen ist chronisch defizitär, aber kann mit einem fast genau so hohen Marktwert aufwarten. Beim US-Elektroautopionier werden die Früchte in Form eines positiven Cashflows vermutlich bald geerntet und VW ist der Spätzünder. Nach Plan sollen bis 2025 sollen 80 Modelle vollständig elektrifiziert sein - vorher sorgt der 2019 erscheinende Porsche Taycan für Gesprächsstoff.

