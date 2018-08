DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Linde warnt vor neuen Hürden für den Zusammenschluss mit Praxair. "In Gesprächen mit verschiedenen Wettbewerbsbehörden haben sich weitere Hinweise darauf ergeben, dass eine fusionskontrollrechtliche Freigabe des Zusammenschlusses zwischen Linde und Praxair mit höheren Anforderungen verbunden sein könnten als bisher erwartet", so das DAX-Unternehmen. Die erhöhten Anforderungen könnten "zu einer Überschreitung einer vereinbarten Obergrenze für von Linde und Praxair zu akzeptierenden Kartellauflagen führen". Die US-Behörde Federal Trade Commission ("FTC") habe Erwartungen im Hinblick auf zusätzliche Veräußerungszusagen geäußert die für eine fusionskontrollrechtliche Freigabe als erforderlich angesehen würden. Linde und Praxair analysierten nun diese Erwartungen, um deren Reichweite einzuschätzen und zu bewerten. Dabei gehe es darum, eine rechtzeitige Freigabe des Zusammenschlusses zu erreichen. Die Gespräche mit der FTC über die erforderlichen Veräußerungszusagen würden mit dem Ziel fortgesetzt, ein für die Beteiligten akzeptables Ergebnis zu erreichen. Linde und Praxair setzten ihre Gespräche mit den Wettbewerbsbehörden und miteinander über die erforderlichen Veräußerungen fort. DJG/hru (END) Dow Jones Newswires August 05, 2018 04:36 ET (08:36 GMT) Dow Jones & Company, Inc.2018

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.842,70 +0,11% Nikkei-225 22.504,87 -0,09% Hang-Seng-Index 27.846,97 +0,62% Kospi 2.284,45 -0,14% Shanghai-Composite 2.724,14 -0,60% S&P/ASX 200 6.263,30 +0,46%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Ein verhalten freundliches Gesamtbild geben die asiatischen Börsen am Montag ab, gestützt von der Stärke an den europäischen und amerikanischen Märkten am Freitag. Dort hatte unter anderem der US-Arbeitsmarktbericht die Stimmung aufgehellt, während der Handelskonflikt zwischen den USA und China in den Hintergrund getreten war. Teilnehmer sprechen von einer kleinen Erholungsbewegung in Asien, nachdem die handelspolitische Auseinandersetzung in der Vorwoche zu Verlusten geführt hatte. Gegen den Trend in der Region büßen die Aktien in Schanghai 0,8 Prozent ein. Die Sorgen rund um den Handelskonflikt lasten hier weiter und führen zu einem nervösen und volatilen Geschäft. Pharmaaktien bleiben weiter vom Impfstoff-Skandal belastet und stehen unter Druck. Gegen den Branchentrend rücken BGI Genomics 4,8 Prozent vor, nachdem der eigentlich aus dem Immobiliengeschäft kommende renommierte Unternehmer Wang Shi zum Co-Chairman ernannt wurde. Auf Erholungskurs bewegen sich dagegen die Aktien in Hongkong, wo es um 0,7 Prozent nach oben geht. Hier war es in der Vorwoche wegen des Handelsstreits besonders stark nach unten gegangen. Die HSBC-Aktie steigert sich um 1,5 Prozent. Die Großbank hat im ersten Halbjahr bei steigenden Einnahmen auch das Nettoergebnis leicht gesteigert. Das Geldhaus profitierte von besseren Geschäften im globalen Geschäft und zeigte sich mit dem Ergebnis trotz relativ deutlich gestiegener Ausgaben zufrieden Das andere Schwergewicht Tencent erholt sich um 1,6 Prozent, womit die Titel für den laufenden Monat leicht ins Plus gerückt ist. In Japan tendiert die Börse nach Aufschlägen im frühen Geschäft nun kaum verändert, der Nikkei-225 steht bei 22.528 Punkten. Belastet wird der Markt vom schwachen Finanzsektor, unter den großen Bankenaktien fallen Sumitomo Mitsui Financial Group 1,1 Prozent und Mitsubishi UFJ Financial Group 1,4 Prozent. Industriewerte zeigen sich fester mit dem Autohersteller Honda Motor (+1 Prozent) und dem Roboterbauer Fanuc (1,4 Prozent). Druck auf den Markt kommt von der Währungsseite, da der Yen am Freitag nach Tokioater Börsenschluss zugelegt hatte.

US-NACHBÖRSE

Für die Aktie von Omega Healthcare ist es am Freitag nachbörslich nach oben gegangen. Das Unternehmen hat den Nettogewinn im zweiten Quartal auf 82 Millionen Dollar von 68 Millionen Dollar gesteigert, je Aktie auf 39 von 33 Cent. Allerdings ging der operative Umsatz zurück. Die Aktie steigerte sich auf der Handelsplattform nasdaq.com bis 19.55 Uhr um 1,9 Prozent auf 30,66 Dollar. Die Gopro-Aktie gab einen kleinen Teil der kräftigen Kursgewinne aus dem Haupthandel wieder ab. Die Aktie hatte tagsüber knapp 18 Prozent zugelegt, nachdem der Spezialkamerahersteller seinen Quartalsverlust verringert und den Umsatz gesteigert hat. Beides fiel besser aus, als Analysten geschätzt hatten. Auf nasdaq.com verlor die Aktie dann bis 22.00 Uhr Ortszeit 1 Prozent auf 6,98 Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.462,58 0,54 136,42 3,01 S&P-500 2.840,35 0,46 13,13 6,24 Nasdaq-Comp. 7.812,02 0,12 9,33 13,16 Nasdaq-100 7.395,49 0,32 23,34 15,62 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 703 Mio 766 Mio Gewinner 1.739 1.749 Verlierer 1.219 1.197 Unverändert 108 118

Etwas fester - Nachlassende Zinsängste verhalfen den US-Aktienmärkten zum Wochenausklang zu weiteren Gewinnen. Die US-Arbeitsmarktdaten und die Einkaufsmanagerindizes für den Servicesektor von ISM und Markit hatten zwar die Erwartungen verfehlt, zeugten aber dennoch von einer ungebrochen robusten Konjunktur. Dass China nach den jüngsten Zolldrohungen der US-Regierung seinerseits höhere Strafzölle auf US-Importe ankündigte, ließ die Märkte kalt. Ansonsten mussten die Anleger erneut eine Fülle von Quartalsausweisen verarbeiten. Bei Gopro (+17,7 Prozent) waren Umsatz und Ergebnis überraschend gut ausgefallen. Dagegen hatte Symantec (-7,8 Prozent) einen enttäuschenden Ausblick gegeben. Shake Shack (-12 Prozent) hatte zwar einen schwachen Ausblick für die flächenbereinigte Umsatzentwicklung gegeben, die Zweitquartalszahlen waren dagegen besser als prognostiziert ausgefallen. Take-Two Interactive Software (+9 Prozent) hatte nicht nur gute Zahlen vorgelegt, sondern auch den Ausblick erhöht. Konkurrent Activision Blizzard (-3,7 Prozent) hatte zwar Gewinn und Umsatz gesteigert, allerdings sank die Zahl der aktiven Nutzer. Dish Network zogen nach über den Erwartungen liegenden Quartalszahlen um 14,6 Prozent an.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,65 -1,6 2,66 144,3 5 Jahre 2,81 -4,4 2,86 88,8 7 Jahre 2,90 -4,0 2,94 65,2 10 Jahre 2,95 -3,5 2,99 50,6 30 Jahre 3,09 -2,6 3,12 2,5

Nach den Arbeitsmarktdaten geriet die wichtige Renditemarke von 3,00 Prozent bei zehnjährigen US-Staatsanleihen wieder etwas außer Reichweite. Analysten sagten, die Stundenlöhne hätten schon um mindestens 0,4 Prozent auf Monatssicht steigen müssen, um die Rendite über 3 Prozent zu hieven. Auch die jüngste Entwicklung im Zollstreit habe die Anleiherenditen gedrückt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:42 % YTD EUR/USD 1,1553 -0,1% 1,1569 1,1582 -3,8% EUR/JPY 128,62 -0,0% 128,66 129,37 -4,9% EUR/GBP 0,8894 -0,0% 0,8897 0,8914 +0,0% GBP/USD 1,2990 -0,1% 1,3003 1,2995 -3,9% USD/JPY 111,34 +0,1% 111,22 111,70 -1,1% USD/KRW 1123,30 -0,5% 1123,30 1129,40 +5,2% USD/CNY 6,8317 -0,0% 6,8332 6,8856 +5,0% USD/CNH 6,8428 -0,1% 6,8480 6,9093 +5,1% USD/HKD 7,8487 -0,0% 7,8489 7,8495 +0,5% AUD/USD 0,7388 -0,1% 0,7398 0,7357 -5,5% NZD/USD 0,6736 -0,1% 0,6745 0,6725 -5,1% Bitcoin BTC/USD 7.103,09 +0,4% 7.072,15 7.368,16 -48,0%

Am Devisenmarkt neigte der Dollar mit den Daten nur kurz zur Schwäche, der Euro gab seine ohnehin mageren Aufschläge bald wieder ab und fiel zurück unter die Marke von 1,16 Dollar. Im späten US-Handel ging der Euro mit etwa 1,1580 Dollar um.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,72 68,49 +0,3% 0,23 +16,3% Brent/ICE 73,32 73,21 +0,2% 0,11 +14,2%

Die Ölpreise fielen nach der Erholung vom Donnerstag wieder zurück. Immerhin erholten sie sich von ihren Tagestiefs, als Daten des Öldienstleisters Baker Hughes einen Rückgang der US-Ölförderung indizierten. Demnach verringerte sich die Zahl der in Betrieb befindlichen Ölförderanlagen in der laufenden Woche um zwei auf 859. US-Leichtöl der Sorte WTI kostete mit 68,49 Dollar 0,7 Prozent weniger als am Vorabend, europäisches Referenzöl der Sorte Brent verbilligte sich um 0,3 Prozent auf 73,21 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.215,21 1.213,68 +0,1% +1,53 -6,7% Silber (Spot) 15,45 15,42 +0,2% +0,03 -8,8% Platin (Spot) 833,95 832,00 +0,2% +1,95 -10,3% Kupfer-Future 2,75 2,75 -0,5% -0,01 -17,8%

Der Goldpreis zog mit den Wirtschaftsdaten an und stieg um 0,5 Prozent auf 1.214 Dollar je Feinunze. Händler sprachen von Erleichterung darüber, dass die Daten keine neuen Zinserhöhungsspekulation auslösten.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

August 06, 2018 01:39 ET (05:39 GMT)

US-EU-HANDEL

Europäische Bauern werden sehr viel weniger Soja aus den USA abnehmen, als sich US-Präsident Donald Trump nach den Verhandlungen mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker erhoffen dürfte. "Die USA suchen jetzt nach neuen Absatzwegen für ihr Soja und wollen ihr Soja verstärkt in Europa verkaufen", sagte der Präsident des Deutschen Bauernverbands, Joachim Rukwied, dem "Tagesspiegel". "Aber das Gentechnikrecht der EU setzt hier hohe Hürden", sagte er.

AUßENPOLITIK USA

Die USA machen sich nach Worten des Nationalen Sicherheitsberaters der USA, John Bolton, keine Illusionen über eine Denuklearisierung Nordkoreas. Es gebe "niemanden in der Regierung", der "naiv" hinsichtlich der Aussichten sei, "dass Nordkorea die Denuklearisierung tatsächlich umsetzt", sagte Bolton. Es könne "gut sein, dass der Punkt kommt", an dem die USA zu dem Schluss kämen, dass der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un es mit der Denuklearisierung nicht ernst meine.

BEZIEHUNGEN USA-TÜRKEI

Der Konflikt zwischen den Nato-Partnern USA und Türkei um einen in der Türkei inhaftierten US-Pastor schaukelt sich weiter hoch: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat nun Sanktionen gegen zwei US-Minister angeordnet. Er ergriff damit Vergeltungsmaßnahmen, nachdem die USA am Mittwoch ihrerseits Sanktionen gegen zwei türkische Minister verhängt hatten.

INNENPOLITIK VENEZUELA

Nach den Festnahmen im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Anschlag auf den venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro fürchtet die Opposition ein verschärftes Vorgehen der Behörden. Er fürchte, dass die Maßnahmen der Regierung "die Tür zu Verfolgung und einer Welle der Unterdrückung" öffneten, erklärte der frühere Regierungsanhänger und heutige Chef der Oppositionspartei Frente Amplio, Nicmer Evans. Maduro war nach eigenen Angaben einem Mordanschlag entgangen.

KONJUNKTUR INDONESIEN

BIP 2Q +5,27% gg Vorjahr (PROG +5,16%)

BIP 2Q +4,21% gg Vorquartal (PROG +4,11%)

BERKSHIRE

Warren Buffett's Investment-Vehikel Berkshire Hathaway hat den Gewinn im vergangenen Quartal kräftig gesteigert. Verglichen mit dem zweiten Quartal des vergangenen Jahres hat Berkshire den Reingewinn auf 12 Milliarden Dollar nahezu verdreifacht. Der operative Gewinn stieg auf 6,9 Milliarden Dollar von 4,12 Milliarden Dollar im gleichen Vorjahreszeitraum.

August 06, 2018 01:39 ET (05:39 GMT)

